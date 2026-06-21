Акції в Києві на підтримку ЛГБТ та за традиційні цінності пройшли без грубих порушень правопорядку – поліція

Поліція Києва та придані сили забезпечили правопорядок під час проведення масових заходів у центрі української столиці в неділю, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва відбулися масові заходи, під час яких публічну безпеку та правопорядок забезпечували працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, рятувальники ДСНС та курсанти Національної академії внутрішніх справ. Завдяки злагодженій роботі всіх залучених служб заходи пройшли без грубих порушень публічного порядку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці несли службу у посиленому режимі: контролювали ситуацію в місцях проведення акцій, здійснювали превентивні заходи, стежили за безпекою учасників та перехожих.

В поліції подякували громадянам "за відповідальність, дотримання вимог законодавства та правил безпеки".

Як повідомлялося, в неділю зранку в центрі Києва одночасно проходили марш "КиївПрайд" на підтримку ЛГБТ-спільноти, а також мітинг прихильників традиційних цінностей та традиційних родин, які виступали проти одностатевих партнерств та проведення "КиївПрайду".

Обидва заходи були велелюдними та зібрали кілька тисяч учасників. Заходи охороняла велика кількість правоохоронців і не давала їх учасникам перетнутися. Проїжджі частини низки вулиць в центі Києва були перекриті для руху автомобілів. Багато правоохоронців помічено також на інших вулицях, де учасників акції не видно.

Під час проведення акції в Києві була оголошена повітряна тривога, над столицею пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко в Телеграм повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав киян перебувати в укриттях. Правоохоронці закликали учасників акції також прослідувати в укриття, з такими ж закликами виступили організатори акції "Київ-Прайд" після вибухів, але це зробила лише частина учасників акцій. Більшість учасників обох заходів залишалися на місцях, але згодом розійшлася.