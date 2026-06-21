Інтерфакс-Україна
Події
14:42 21.06.2026

Багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії Навроцького – Сибіга

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Багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії Навроцького – Сибіга
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляє, що чимало країн-партнерів України виступили на боці України в історії з позбавленням українського народу в особі президента України Володимира Зеленського польського Ордена Білого Орла, яке ініціював президент Республіки Польща Кароль Навроцький.

"Вчора президенту України доповідав про розвитки, які мають місце і в Польщі, які мають місце з нашими міжнародними партнерами. До речі, дуже багато партнерів міжнародних проявили солідарність з позицією України і засудили ці дії президента Навроцького. Це можу вам підтвердити як міністр ", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він зазначив, що у спілкуванні з партнерами українська сторона постійно закликати не втягувати український чинник та українське питання у внутрішньополітичний дискурс своїх країн.

"Маємо дуже добрий приклад Орбана, який вважав, що на антиукраїнській риториці отримає перемогу на виборах. І де він зараз? Він лише заслуговує на санкції і кримінальне переслідування за ті дії, які він вчинив щодо українських громадян. Я впевнений, що це тупик, коли український чинник, антиукраїнська риторика буде втягнута і в парламентські вибори, і у внутрішньополітичний дискурс", – сказав міністр.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.

Теги: #навроцький #сибіга #польща #зеленський #нагорода

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