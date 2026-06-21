Інтерфакс-Україна
Події
14:01 21.06.2026

ДСНС: 14 загиблих на водоймах України за перший тиждень літа

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ДСНС: 14 загиблих на водоймах України за перший тиждень літа

Лише за минулий тиждень унаслідок нещасних випадків на водоймах України загинуло 14 людей, зокрема одна дитина, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в неділю.

Загалом з початку червня зафіксовано вже 64 надзвичайні події під час купання, які призвели до смерті 53 громадян, серед яких дев’ятеро – діти.

"Статистика загибелі громадян на водних об’єктах країни під час літнього сезону продовжує стрімко зростати… Головною причиною таких випадків зазвичай є нехтування правилами безпеки та недостатній контроль з боку батьків. Дорослі мають виявляти максимальну пильність і в жодному разі не залишати дітей без нагляду поблизу річок та озер", – йдеться в повідомленні.

Теги: #водойми #дснс #нещасний_випадок

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