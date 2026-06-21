Інтерфакс-Україна
Події
13:43 21.06.2026

Початок наступного тижня в Україні буде теплим, але скрізь, крім півдня, пройдуть дощі з грозами

1 хв читати
Початок наступного тижня в Україні буде теплим, але скрізь, крім півдня, пройдуть дощі з грозами

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в понеділок, 22 червня, у більшості областей України, крім півдня та південного сходу, вночі без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°; у східних областях вночі 11-16°, вдень 23-28°.

В Києві 22 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 22 червня вдень була зафіксована на позначці 34° в 2019р., найнижча вночі 6,3° в 1910р.

У вівторок, 23 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та південному сході країни вночі без опадів. В Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 26-31°.

В Києві 23 червня короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Теги: #погода #дощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:21 20.06.2026
В Україні в найближчі дні погода буде по-літньому теплою, місцями спекотною

В Україні в найближчі дні погода буде по-літньому теплою, місцями спекотною

13:38 19.06.2026
В Україні на вихідних без опадів, температура до 28° тепла – Укргідрометцентр

В Україні на вихідних без опадів, температура до 28° тепла – Укргідрометцентр

13:25 18.06.2026
Короткочасні дощі продовжать іти найближчими днями, лише ночі ставатимуть менш холодними

Короткочасні дощі продовжать іти найближчими днями, лише ночі ставатимуть менш холодними

13:16 17.06.2026
Помірні дощі пройдуть Україною найближчі два дні, подекуди – грози

Помірні дощі пройдуть Україною найближчі два дні, подекуди – грози

13:11 14.06.2026
Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні у найближчі дні

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні у найближчі дні

13:20 11.06.2026
В Україні в п'ятницю очікуються дощі та грози, в окремих районах град

В Україні в п'ятницю очікуються дощі та грози, в окремих районах град

16:07 07.06.2026
Дощова, подекуди з грозами, літня погода очікує Україну найближчими днями

Дощова, подекуди з грозами, літня погода очікує Україну найближчими днями

13:21 05.06.2026
Дощі та грози накриють значну частину України на вихідних

Дощі та грози накриють значну частину України на вихідних

14:17 03.06.2026
Невеликі короткочасні дощі пройдуть Україною у четвер, у західних областях – грози

Невеликі короткочасні дощі пройдуть Україною у четвер, у західних областях – грози

14:07 18.05.2026
Грози з градом та шквалами сунуть на Україну, на заході буде прохолодно

Грози з градом та шквалами сунуть на Україну, на заході буде прохолодно

ВАЖЛИВЕ

Зеленський назвав справедливою відповіддю удари по російській логістиці, нафтовій галузі та ППО

Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 477 од. спецтехніки – Генштаб

Порошенко теж відмовився від ордена Білого Орла та закликав шукати вихід із кризи у відносинах з Польщею

Зеленський повідомив про нові модернізовані дрони FP, які можуть долати відстань до 3 тис. км

У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА

ОСТАННЄ

Багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії Навроцького – Сибіга

ДСНС: 14 загиблих на водоймах України за перший тиждень літа

Акції на підтримку ЛГБТ-спільноти та за традиційні цінності проходять в Києві попри повітряну тривогу

Зеленський: українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього

Окупанти атакували пожежну цистерну в Шосткінському районі, рятувальники не постраждали – ДСНС

Зеленський: в Запоріжжі 26 постраждалих від російського бомбардування в суботу

Сили оборони завдали удару по Тюменському НПЗ в понад 2 тис км від України – Генштаб

УЧХ взяв участь у пошуково-рятувальних роботах після російського авіаудару по Харкову

У Києві до середини липня частково обмежать рух бульваром Лесі Українки

Зеленський назвав справедливою відповіддю удари по російській логістиці, нафтовій галузі та ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА