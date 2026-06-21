Початок наступного тижня в Україні буде теплим, але скрізь, крім півдня, пройдуть дощі з грозами

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в понеділок, 22 червня, у більшості областей України, крім півдня та південного сходу, вночі без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°; у східних областях вночі 11-16°, вдень 23-28°.

В Києві 22 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 22 червня вдень була зафіксована на позначці 34° в 2019р., найнижча вночі 6,3° в 1910р.

У вівторок, 23 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та південному сході країни вночі без опадів. В Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 26-31°.

В Києві 23 червня короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.