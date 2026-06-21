Акції на підтримку ЛГБТ-спільноти та за традиційні цінності проходять в Києві попри повітряну тривогу

Акція на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд" проходить в Києві в неділю на вулиці Володимирській біля парку Шевченка навпроти будівлі Київського національного університету.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники заходу тримають прапори України та ЛГБТ, банер "Наші родини – частина України". Учасники акції вимагають юридичного визнання ЛГБТ-партнерства та покарань за злочини на ґрунті ненависті до представників спільноти.

Одночасно у центрі міста в районі перехрестя вулиць Хмельницького та Володимирської в районі Оперного театру відбувається мітинг прихильників традиційних цінностей та традиційних родин. Учасники акції також несуть прапори України, громадських організацій та банер "Божий порядок", скандують гасла. Вони виступають проти одностатевих партнерств та проведення "КиївПрайду", особливо в День батька, який також відзначається в Україні в неділю.

Обидва заходи велелюдні та зібрали кілька тисяч учасників, невелика частина яких закривають обличчя балаклавами. Заходи охороняє велика кількість правоохоронців і не дають їх учасникам перетнутися.

Проїжджі частини вулиць Хмельницької, Володимирської та прилеглих до них перекриті для руху автомобілей. Багато правоохоронців помічено також на інших вулицях, де учасників акції не видно.

Під час проведення акції в Києві була оголошена повітряна тривога, над столицею пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко в Телеграм повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав киян перебувати в укриттях.

Правоохоронці закликали учасників акції також прослідувати в укриття, з такими ж закликами виступили організатори акції "Київ-Прайд" після вибухів, але це зробила лише частина учасників акцій, інша частина розійшлася. Більшість учасників обох заходів продовжують участь у них та залишаються на місцях.

Станції метро "Площа Українських Героїв" на Оболонсько-Теремківській (М2, "синій") та "Палац спорту" на Сирецько-Печерській (М3, "зеленій") лініях, а також пересадковий вузол між ними у неділю не працюють. Поїзди слідують повз ці станції без зупинки. Планується відновлення їх роботи після завершення масових заходів.