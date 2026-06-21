Інтерфакс-Україна
Події
13:13 21.06.2026

Зеленський: українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього

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Зеленський: українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем батька, особливо відзначивши подвиг військовослужбовців, які захищають безпечне майбутнє країни.

"Тато – це про захист і безпеку. І сьогодні це набуло ще глибшого змісту, бо українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього. Бути татом в Україні сьогодні – це особлива мужність і особлива любов. Дякуємо всім українським татам за турботу і силу. Всім, хто обороняє Україну, хто щодня робить усе можливе заради родини і дітей. Тим, хто навчає, надихає і підтримує. Хай у кожної української родини буде те, за що ми боремося, – мирне й безпечне майбутнє", – написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Теги: #привітання #день_батька #зеленський

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