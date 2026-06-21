Зеленський: українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем батька, особливо відзначивши подвиг військовослужбовців, які захищають безпечне майбутнє країни.

"Тато – це про захист і безпеку. І сьогодні це набуло ще глибшого змісту, бо українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього. Бути татом в Україні сьогодні – це особлива мужність і особлива любов. Дякуємо всім українським татам за турботу і силу. Всім, хто обороняє Україну, хто щодня робить усе можливе заради родини і дітей. Тим, хто навчає, надихає і підтримує. Хай у кожної української родини буде те, за що ми боремося, – мирне й безпечне майбутнє", – написав Зеленський в Телеграм у неділю.