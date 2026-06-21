Окупанти атакували пожежну цистерну в Шосткінському районі, рятувальники не постраждали – ДСНС

Російські окупанти нанесли повторний удар по місцю, де рятувальники гасили пожежу також спричинену російською атакою в Шосткинському районі Сумської області, внаслідок удару загорілася пожежна цистерна.

"Особовий склад в момент удару перебував в безпечному місці. На щастя ніхто не постраждав", – повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області в Телеграм в неділю.

Зазначається, що рятувальники все частіше опиняються під російськими ударами під час виконання своїх обов’язків. "Це ще раз підтверджує, що для агресора не існує жодних моральних чи гуманітарних обмежень, його дії спрямовані не лише на руйнування, а й на знищення тих, хто щодня рятує життя людей", – наголошується в повідомленні.

Також в облуправлінні ДСНС повідомили, що у ніч на 21 червня російські війська здійснили серію комбінованих ударів по обласному центру, місту Суми, які тривали до самого ранку.

"Пошкоджено житлові будинки. На одній із локацій фахівці ДСНС евакуювали з багатоквартирного будинку 50 мешканців, працювали піротехнічні підрозділи ДСНС. На інших – рятувальники ліквідували пожежу та обстежували території. За попередньою інформацією, без постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Вранці в неділю російські окупанти, здійснили артилерійський обстріл міста. Рятувальники одночасно працювали на кількох місцях, ліквідовуючи наслідки ударів та осередки займання.

"Попередньо, до медиків вже звернулося 6 мешканців міста", – повідомили в ДСНС.

Про шістьох постраждалих раніше повідомляв очільник Сумської обласної адміністрації Олег Григоров.