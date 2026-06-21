Інтерфакс-Україна
Події
11:57 21.06.2026

Зеленський: в Запоріжжі 26 постраждалих від російського бомбардування в суботу

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Зеленський: в Запоріжжі 26 постраждалих від російського бомбардування в суботу
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Кілкість постраждалих внаслідок ударів, завданих російськими окупантами керованими авіабомбами по місту Запоріжжя в суботу, 20 червня, сягнула 26, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки за вчорашній день внаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі загинуло п’ятеро людей, ще 26 постраждали", – написав Зеленський в Телеграм у неділю.

У Полтаві, за його словами, внаслідок обстрілу, загинуло двоє людей та 12 постраждали, серед них шестеро дітей.

"Також під обстрілами перебували Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина. Постійно під ударами дронів наші прифронтові та прикордонні громади. Всього за цей тиждень росіяни випустили близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів по Україні", – повідомив голова держави.

Він наголосив, що на фоні цих атак саміти "великої сімки" (G7) та Європейської ради, засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG, формат "Раймштайн") на поточному тижні були результативними й дали нові внески на посилення захисту України. "Я вдячний партнерам за єдність. Тепер не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів", – написав Зеленський.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та 11 постраждалих внаслідок ударів по Запоріжжю у суботу. В п’ятницю 19 жителів Запорізької області дістали поранення, а 47 населених пунктів Запорізької області зазнали атак протягом доби внаслідок масованих ударів російських окупантів.

В Полтаві російські війська атакували два підприємства Полтавської області, постраждали 13 людей і одна загинула на місці, ще один з постраждалих помер у лікарні. Також зафіксовано аварійне знеструмлення, пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки.

Теги: #запоріжжя #атаки_рф #зеленський

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