Сили оборони завдали удару по Тюменському НПЗ в понад 2 тис км від України – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про удар по Тюменському нафтопереробному заводу в РФ, який знаходиться на відстані понад 2000 км від державного кордону України.

"20 червня у Тюменській області російської федерації підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу ("Антипінський"). Результати ураження уточнюються", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру та має потужність близько 7,5-9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії.

Також повідомляється про удари по нафтовому терміналу "ТЕС-Термінал-1" в окупованій Керчі та порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ в ніч на 21 червня, про який раніше повідомляли Сили безпілотних систем ЗСУ та президент України Володимир Зеленський. На місцях ударів підтверджені пожежі.

"Окрім того, українські воїни завдали ураження залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області, а також залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара. Зазначені об’єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ", – йдеться в зведенні.

Також Генштаб ЗСУ повідомляє про ураження пункту управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області РФ та пунктів управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області РФ.