Інтерфакс-Україна
Події
11:49 21.06.2026

УЧХ взяв участь у пошуково-рятувальних роботах після російського авіаудару по Харкову

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УЧХ взяв участь у пошуково-рятувальних роботах після російського авіаудару по Харкову
Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) взяла участь у пошуково-рятувальних роботах після російського авіаудару по Холодногірському району Харкова в суботу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з іншими спеціальними службами працював на місці ранкового удару по Харкову. Волонтери взяли участь у пошуково-рятувальних роботах, зокрема допомагали розбирати завали, деблоковували постраждалих з-під уламків і передавали їх екіпажам екстреної медичної допомоги", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Завдяки спільним зусиллям і злагодженій роботі всіх служб вісім людей вдалося врятувати з-під завалів. Волонтери також провели обхід пошкоджених будинків та навколишніх територій, взяли участь в евакуації мешканців, надавали першу домедичну та психологічну допомогу.

На місці ліквідації наслідків атаки УЧХ розгорнув пункт підтримки. Постраждалим видається гуманітарна допомога – OSB-плити, брезент, ковдри, гігієнічні набори, спальні набори для дітей та питна вода.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російського авіаудару по Холодногірському району Харкова в суботу одна людина загинула, дев’ять постраждали, серед них – двоє дітей. Через влучання керованої авіабомби пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

Теги: #харків #тчху #учх

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