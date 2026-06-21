У Києві до середини липня частково обмежать рух бульваром Лесі Українки

Рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежать з 22 червня до 15 липня через облаштування дорожнього огородження на розділювальній смузі, повідомила пресслужба київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Із 8:00 до 20:00 фахівці Печерського ШЕУ облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро "Печерська" до Печерського шляхопроводу", – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках руху.

У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.