Інтерфакс-Україна
Події
10:52 21.06.2026

У Києві до середини липня частково обмежать рух бульваром Лесі Українки

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У Києві до середини липня частково обмежать рух бульваром Лесі Українки

Рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежать з 22 червня до 15 липня через облаштування дорожнього огородження на розділювальній смузі, повідомила пресслужба київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Із 8:00 до 20:00 фахівці Печерського ШЕУ облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро "Печерська" до Печерського шляхопроводу", – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках руху.

У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Теги: #печерський_район #кмда #обмеження_руху #бульвар

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