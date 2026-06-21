Зеленський назвав справедливою відповіддю удари по російській логістиці, нафтовій галузі та ППО

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський назвав "справедливими" українські удари по російській воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні у відповідь на ворожі удари РФ по Україні.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Крім того, за його словами, успішно уражено військову логістику, а також чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси "Панцир".

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України в свою чергу повідомляють про ураження нафтового терміналу в місті Керч в окупованому Криму та нафтобазу в порту "Кавказ" на протилежному березі Керченської протоки в Краснодарському краї РФ.

"Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО, СБУ та ГУР МОУ завдали удару по нафтовому терміналу в Керчі (тимчасово окупована АР Крим). Об’єкт розташований менш ніж за кілометр від так званого "Керченського мосту" та використовується для зберігання і перевалки зрідженого газу й нафтопродуктів через Керченську протоку. Термінал також забезпечує заправку суден і роботу поромної переправи "Крим – Кавказ", – йдеться в повідомленні.

"Також оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з ГУР МОУ та СБУ уразили нафтобазу в порту "Кавказ" (Краснодарський край, рф). Порт "Кавказ" є одним із найбільших транспортно-логістичних вузлів рф. Розташована на його території нафтобаза відіграє важливу роль у забезпеченні паливом тимчасово окупованого Криму та угруповань російських військ на окупованих територіях півдня і сходу України", – розповіли в СБС.Внаслідок ударів на об’єктах зафіксовано вибухи та пожежі. Детальні результати ураження уточнюються.