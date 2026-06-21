Інтерфакс-Україна
Події
10:48 21.06.2026

У Криму призупинили вільний продаж палива та відпустку по талонах – ЗМІ

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У Криму призупинили вільний продаж палива та відпустку по талонах – ЗМІ

Вільний продаж палива, а також відпустку його по талонах призупинили в Криму, повідомили росЗМІ з посиланням на мера республіки Сергія Аксьонова в неділю.

"Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено відпустку палива як за готівковий та безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб", – написав Аксьонов у своєму каналі.

За його словами, паливо відпускатимуть лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку республіки.

Аксьонов зазначив, що про всі подальші рішення у зв’язку з ситуацією з паливом влада повідомлять додатково.

На Кримському півострові через логістичні труднощі з кінця травня діють обмеження на продаж палива. З 22 травня АЗС у Севастополі обмежили відпустку бензину об’ємом 20 літрів на особу. З 29 травня обмеження на реалізацію палива почали запроваджувати у Криму.

Теги: #паливо #азс #крим

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