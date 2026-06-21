Порошенко у День батька: Реальний супермен, який вночі не спить в окопі, а зранку знаходить сили написати дітям

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/24

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко звернувся з привітанням до українських батьків, назвавши їх "реальними суперменами" нашого часу.

"Український батько сьогодні – це часто реальний супермен. Який вночі не спить в окопі, але зранку знаходить сили написати дітям. Який попри морок війни розвішує дитячі малюнки у бліндажі, а один із них ховає у нагрудну кишеню. Який їде зранку на фронт, залишаючи дітям лише тиху настанову берегти маму", – написав він у соцмережі Х.

Порошенко описав і цивільні подвиги батьків – серед них ті, хто може зірватися з сімейної вечері за секунду, бо викликали рятувати людей з-під завалів, а також ті, хто прикриває собою дитину від безпілотника під час мирної прогулянки або працює на виробництві дронів.

Політик зазначив, що через війну батьки часто пропускають перші кроки, перші слова дітей, їхні дні народження, перші змагання і перші перемоги, обираючи боротьбу за майбутнє своїх дітей. Водночас вони залишаються міцною стіною для дітей, найбільшим порадником та найсильнішою підтримкою.

Порошенко також згадав власного батька та висловив вічну пам’ять тим, хто захистив майбутнє українських дітей ціною власного життя.

"Цього дня мимоволі хочеться зателефонувати власному батькові, хоч його немає вже шість років. Він міг дати найкращу пораду чи просто вислухати із запевненням, що все буде гаразд", – зазначив політик.