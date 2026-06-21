Поліція посилила заходи безпеки через акції "КиївПрайду" та прихильників традиційних цінностей у центрі Києва

Правоохоронці станом на ранок неділі забезпечують публічну безпеку під час проведення масових заходів у центрі міста, повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, рятувальники ДСНС та курсанти Національної академії внутрішніх справ", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці здійснюють необхідні превентивні заходи та стежать за дотриманням публічного порядку в місцях проведення акцій.

Між тим, поліція закликає учасників заходів та громадян дотримуватися вимог чинного законодавства, правил безпеки, а також враховувати обмеження, пов’язані з дією воєнного стану.

"У разі оголошення повітряної тривоги громадянам необхідно негайно пройти до найближчого укриття та перебувати там до сигналу відбою", – наголосили у відомстві.

Як відомо, в центрі столиці в неділю заплановано проведення водночас двох заходів – маршу "КиївПрайду" та прихильників традиційних цінностей, яку очолює "Правий сектор".

Як повідомлялося, режим роботи станцій метро Площа Українських Героїв" та "Палац спорту" в неділю, а також пересадковий вузол між ними не працюватимуть для пасажирських перевезень до завершення масових заходів, повідомляє пресслужба Київського метрополітену.