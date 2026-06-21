Петиція до Кабміну про скасування обов'язкового НМТ з математики в 2027р не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати обов’язковий національний мультипредметний тест (НМТ) з математики у 2027 році не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 20 березня і станом на 21 червня вона набрала лише 13,3 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Останні роки чітко показують, що обов’язкова математика в НМТ створює надмірний тиск на випускників, особливо на тих, хто планує здобувати освіту за гуманітарними, соціальними, педагогічними чи творчими спеціальностями. Багато абітурієнтів, які демонструють високі результати з української мови, історії, літератури, іноземних мов чи інших предметів, не можуть повноцінно реалізувати свій потенціал через низькі бали саме з математики, що часто не пов’язана з їхньою майбутньою професією", – йшлося в тексті петиції.

Автор петиції вважає, що обов’язковість цього предмету призводить до нерівних умов вступу: не всі учні мають однаковий рівень природних математичних здібностей, а заняття з репетиторами не завжди дозволяють досягти прохідного рівня, що робить успіх залежним більше від вроджених нахилів, ніж від загальної підготовки чи мотивації.

"Водночас інтенсивна підготовка до тесту з математики стає для багатьох джерелом сильного стресу, тривожності й навіть депресивних станів, негативно впливаючи на психічне здоров’я, мотивацію до навчання та загальну успішність в останній рік школи", – додавав він.

У зв’язку з цим, автор пропонував зробити математику предметом на вибір у складі НМТ.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий і прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявили, що не підтримують депутатську ініціативу, а математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.

Водночас уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей.

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що математика має залишатися обов’язковим предметом на НМТ, а також, що в умовах війни варто залишити одноденний формат тестування.