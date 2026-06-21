Росіяни дронами продовжують атакувати Сумщину, постраждали шестеро людей

Російські війська продовжують атакувати дронами Сумську область, постраждали шестеро людей, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Із ночі росіяни не припиняють дронові атаки на Сумщину, зокрема на обласний центр. Вранці ворог здійснив, попередньо, артобстріл території Сумської громади. Є інформація про влучання за 6 адресами", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, до медиків по допомогу вже звернулися 6 мешканців міста. Госпіталізована 58-річна жінка. Іншим надали необхідну допомогу без ушпиталення.

Також пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків.

Усі наслідки атаки з’ясовуються. Постраждалим надається необхідна допомога.