Інтерфакс-Україна
Події
09:41 21.06.2026

Росіяни дронами продовжують атакувати Сумщину, постраждали шестеро людей

1 хв читати
Росіяни дронами продовжують атакувати Сумщину, постраждали шестеро людей

Російські війська продовжують атакувати дронами Сумську область, постраждали шестеро людей, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Із ночі росіяни не припиняють дронові атаки на Сумщину, зокрема на обласний центр. Вранці ворог здійснив, попередньо, артобстріл території Сумської громади. Є інформація про влучання за 6 адресами", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, до медиків по допомогу вже звернулися 6 мешканців міста. Госпіталізована 58-річна жінка. Іншим надали необхідну допомогу без ушпиталення.

Також пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків.

Усі наслідки атаки з’ясовуються. Постраждалим надається необхідна допомога.

Теги: #атаки_рф #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:25 21.06.2026
Одна людина загинула, ще 13 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще 13 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

17:07 19.06.2026
РФ дві доби поспіль б'є по енергетиці ДТЕК у Дніпропетровській області, деякі об'єкти атаковані кілька разів

РФ дві доби поспіль б'є по енергетиці ДТЕК у Дніпропетровській області, деякі об'єкти атаковані кілька разів

16:39 19.06.2026
РФ з початку війни здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України – перший заступник глави Міненерго

РФ з початку війни здійснила понад 6 тис. ударів по енергетиці України – перший заступник глави Міненерго

13:50 19.06.2026
Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ударів по Краматорську

Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ударів по Краматорську

13:47 17.06.2026
Сумська ОВА: Ворог системно б'є по паливній інфраструктурі, щоб ускладнити логістику

Сумська ОВА: Ворог системно б'є по паливній інфраструктурі, щоб ускладнити логістику

10:18 17.06.2026
Троє коней загинуло у спортшколі на Сумщині через ворожий удар "шахедами", один – досі під завалами – ЗМІ

Троє коней загинуло у спортшколі на Сумщині через ворожий удар "шахедами", один – досі під завалами – ЗМІ

09:42 17.06.2026
Унаслідок масованого удару по Тростянцю знищено АЗС, пошкоджено будинки – мер

Унаслідок масованого удару по Тростянцю знищено АЗС, пошкоджено будинки – мер

11:03 16.06.2026
Атаки РФ знеструмили частину споживачів у 4 областях, внаслідок негоди без світла – 3 населені пункти на Сумщині

Атаки РФ знеструмили частину споживачів у 4 областях, внаслідок негоди без світла – 3 населені пункти на Сумщині

09:44 16.06.2026
Окупанти обстріляли міста і села Сумської області 30 разів за добу, 2 загиблих – ОВА

Окупанти обстріляли міста і села Сумської області 30 разів за добу, 2 загиблих – ОВА

09:39 14.06.2026
За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені – поліція

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені – поліція

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 477 од. спецтехніки – Генштаб

Порошенко теж відмовився від ордена Білого Орла та закликав шукати вихід із кризи у відносинах з Польщею

Зеленський повідомив про нові модернізовані дрони FP, які можуть долати відстань до 3 тис. км

У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА

Ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і на війну – Зеленський

ОСТАННЄ

Порошенко у День батька: Реальний супермен, який вночі не спить в окопі, а зранку знаходить сили написати дітям

Поліція посилила заходи безпеки через акції "КиївПрайду" та прихильників традиційних цінностей у центрі Києва

Петиція до Кабміну про скасування обов'язкового НМТ з математики в 2027р не набрала необхідних голосів

ППО України збила 96 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання ракет і шести ударних БпЛА на шести локаціях

РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є жертва і постраждалі

РФ атакувала два підприємства на Полтавщині: двоє загиблих, 13 постраждалих

Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одещини

Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 477 од. спецтехніки – Генштаб

Російський дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові, даних щодо постраждалих немає

21 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА