Інтерфакс-Україна
Події
09:26 21.06.2026

ППО України збила 96 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання ракет і шести ударних БпЛА на шести локаціях

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ППО України збила 96 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання ракет і шести ударних БпЛА на шести локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 96 ворожих безпілотника, проте зафіксовано влучання балістичних ракет та шести ударних БпЛА на шести локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 21 червня (з 18:00 20 червня) противник атакував 2 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької області, 2 аеробалістичними ракетами "Кинджал" (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Кача, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА, додали в вкомандуванні.

Теги: #збиття #пс_зсу

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