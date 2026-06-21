Інтерфакс-Україна
Події
09:25 21.06.2026

Одна людина загинула, ще 13 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Одна людина загинула, ще 13 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по Харкову і 19 населених пунктах області, 1 людина загинула, ще 13, в тому числі і діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Млинки Шевченківської громади постраждали 5 людей, зокрема 4 дітей; у м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік; на дорозі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік; на трасі біля с. Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік; у с. Пересічне Солоницівської громади зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік, у с. Гаврилівка Барвінківської громади постраждав 44-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харківщина #атаки_рф

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