РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є жертва і постраждалі

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Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дев'ять людей і одна загинула, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерію та авіабомбами", – написав він у телеграмі зранку.

Зокрема, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, автівка. Загинула 70-річна жінка.

У Синельниківському районі під ударом були Шахтарська, Васильківська та Покровська громади. Понівечені ліцей, гімназія, понад 10 приватних будинків, автомобілі. Поранень дістали дев'ятеро людей.

На Криворіжжі противник завдав удару по Грушівській громаді. Пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.