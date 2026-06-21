Інтерфакс-Україна
Події
08:18 21.06.2026

РФ атакувала два підприємства на Полтавщині: двоє загиблих, 13 постраждалих

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РФ атакувала два підприємства на Полтавщині: двоє загиблих, 13 постраждалих
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська атакували два підприємства Полтавської області, постраждали 13 людей і двоє загиблих, також зафіксовано аварійне знеструмлення, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"Вчора ворог атакував Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств", – написав він у Телеграм.

За словами глави ОВА, внаслідок атаки пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки.

"Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні", – зазначив він.

Також, за словами, Дяківнича, унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

 

Теги: #полтавская_область #рф #атаки

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