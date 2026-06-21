Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одещини

Російські війська атакували у ніч на неділю цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Ніхто не постраждав", – написав він у Телеграм.

Кіпер зазначив, що в Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор. Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.