Інтерфакс-Україна
Події
08:16 21.06.2026

Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одещини

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Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одещини

Російські війська атакували у ніч на неділю цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Ніхто не постраждав", – написав він у Телеграм.

Кіпер зазначив, що в Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор. Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

 

Теги: #одеська_область #рф #атаки

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