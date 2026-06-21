Інтерфакс-Україна
Події
07:47 21.06.2026

Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 477 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 477 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1290 окупантів, вісім танків, 93 артсистеми, 10 бронемашин, 4787 БПЛА, а також 477 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 391 1950 (+1 290) осіб, танків – 12 049 (+8) од, бойових броньованих машин – 24 797 (+10) од, артилерійських систем – 44 479 (+93) од, РСЗВ – 1 885 (+2) од, засоби ППО – 1 435 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 703 (+8) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня /крилаті ракети – 4 787 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 109 817 (+475) од, спеціальна техніка – 4 316 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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