21 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 червня відзначають Міжнародний день батька та День батька в Україні. День українського ювелірного мистецтва.

Ще сьогодні День літнього сонцестояння, Міжнародний день квітки, Всесвітній день миру та молитви, Всесвітній день миру та молитви, День селфі, Міжнародний день скейтбордингу, Всесвітній день мотоцикліста, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день музики, Всесвітній день гуманізму, Всесвітній день жирафа, Міжнародний день футболки, Всесвітній день гармонії.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Юліяна Тарсійського.

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Міжнародний день батька та День батька в Україні

Вшановувати батьків в окремий день прийнято у всіх країнах, при цьому національні дати можуть різнитися. Але існує й загальне свято — Міжнародний день батька, який щорічно відзначають третьої неділі червня. Співпадає з міжнародним святом і День батька в Україні.

Цього дня батьків вітають у 84 країнах світу. В решті країн дати святкування різняться — наприклад, в Італії, Іспанії та Швейцарії, а також ще в 9 країнах батьків вітають 19 березня, в День Святого Йосифа. В Німеччині День батька співпадає зі святом Вознесіння, а в Таїланді — з днем народження короля.

День українського ювелірного мистецтва

21 червня - це День українського ювелірного мистецтва (День Пекторалі). Поки що це неофіційна подія. Це єдина дата в календарі, яка має питомо українське, глибоке історичне коріння. Ювелірна спільнота України (зокрема Спілка ювелірів України) пропонує та популяризує саме цей день як головне професійне свято, відмовляючись від радянських чи запозичених дат.

День літнього сонцестояння

Унікальний астрономічний момент, коли Сонце досягає своєї найвищої точки на небосхилі. День стає найдовшим, а ніч найкоротшою. Земля в цей момент нахилена максимально у бік Сонця. Здавна День літнього сонцестояння вважався найбільш магічним в багатьох народів. Це була мить сонячного апогею, символічного зеніту життєвої сили.

Міжнародний день квітки

21 червня кожного року світ відзначає свято краси та природи – Міжнародний день квітки. Дата святкування обрана на честь дня літнього рівнодення. Крім того, саме в червні земля покривається найбільшою кількістю квітів.

День селфі

День селфі відзначається щорічно 21 червня для популяризації такого способу фотографування, як селфі. Селфі стали популярним способом документувати своє життя та ділитися враженнями з друзями та родиною через соціальні мережі.

Всесвітній день миру та молитви

Головна його мета полягає у об’єднанні людей різних вірувань для медитації та молитви за мир на Землі. Припадає на День літнього сонцестояння.

Міжнародний день йоги

Щорічне свято, яке допомагає популяризувати йогу як давнє мистецтво гармонії тіла, духу й розуму. Воно сприяє фізичному здоров’ю, глобальному миру і внутрішньому спокою. Ініціатором його створення виступив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН 2014 року.

Міжнародний день скейтбордингу

Дата присвячена Дню літнього сонцестояння, підкреслюючи свободу і енергію скейтбордингу. Свято було установлене Міжнародною асоціацією компаній зі скейтбордингу 2004 року для залучення людей до цього спорту.

Всесвітній день мотоцикліста

Ініціатива з’явилася 1992 року як флешмоб: поїздка на роботу на мотоциклі замість автомобіля, але згодом набрала обертів і стала популярною.

Всесвітній день гідрографії

Збігається з Днем літнього сонцестояння. Свято започаткували 2005-2006 року на честь заснування Міжнародної гідрографічної організації (IHO) 21 червня 1921 року.

Всесвітній день музики

Свято було започатковане 1982 року у Франції за ініціативи міністра культури Жака Ланґа та директора музики Моріса Фльоре. Перше святкування відбулося у Парижі і включало понад 800 концертів.

Всесвітній день гуманізму

Свято бере початок у 1980-х роках. Дата літнього сонцестояння символізує злет знання та розуму, адже Сонце долає темряву, зазначає єдність усіх людей.

Всесвітній день жирафа

Важливий захід для поширення інформації про захист цієї вразливої тварини. Свято було ініційоване 2014 року Фондом збереження жирафів. На сьогодні в дикій природі залишається близько 90 000–117 000 жирафів загалом, але їхня кількість скоротилася майже на 40% за останні десять років.

Міжнародний день футболки

Неформальне свято, започатковане німецькою компанією Spreadshirt 2008 року для підвищення обізнаності про футболку як зручний та універсальний предмет одягу.

Всесвітній день гармонії

Головна його мета полягає у приверненні уваги до важливості внутрішньої та зовнішньої гармонії, взаємопорозумінні між людьми, гармонійного співіснування з довкіллям.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Михайла Федоровича Покотила (1906-1971), українського актора, режисера. Дату народження подано за ЕСУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 21.05.1906 р.;

105 років від дня народження Осипа Васильовича Дяківа (Дяківа-Горнового) (1921-1950), українського військового діяча, крайового провідника ОУН Львівщини, теоретика та організатора боротьби УПА, заступника голови Генерального Секретаріату УГВР;

90 років від дня народження Патриції Килини (справж. - Патриція Нелл Воррен) (1936-2019), української та американської письменниці, поетеси, перекладачки. Дату народження подано за ЕСУ, словником-довідником "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості"; за іншими даними народилася 15.06.1936 р.;

70 років від дня народження Данила Борисовича Яневського (1956), українського історика, журналіста, редактора, теле- та радіоведучого, педагога;

40 років від дня народження Івана Банка (1986-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1768 - Гайдамаки, активні учасники Коліївщини, беруть штурмом місто Умань, яке тримали в облозі захисники — барські конфедерати, що боролися за збереження свого впливу;

1963 - Кардинал Джованні Монтіні стає 261-м понтифіком Римської католицької церкви, прийнявши ім’я Папа Павло VI і започаткувавши нову еру у Ватикані;

1971 - Під час розкопок кургану Товста Могила видатний український археолог Борис Мозолевський робить сенсаційну знахідку — знамениту скіфську пектораль, що стає символом величі скіфської культури.

Церковне свято

Святого мученика Юліяна Тарсійського

Юліян Тарсійський народився в місті Антіохія Сирійська в доброчестивій родині. Батько був язичником, але мати сповідувала християнство. Після смерті батька вона виховувала сина в своїй вірі. Тому Юліян від юних років пізнав Христа.

Коли йому було 18 років, його заарештували. В той час відбувалися жорстокі гоніння християн за наказом імператора Діоклетіана. Його доставили до міста Кілійського Тарсу (нині Туреччина). Там тривав судовий процес. Юліян відмовився зректися Ісуса Христа. За це його піддали жорстоким катуванням, які тривали близько одного року. Зрештою його кинули в море у мішку. Так він прийняв мученицьку смерть.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Анастасія, Василиса.

З прикмет цього дня:

Яке 21 червня — таким буде і все літо; Сонячний і ясний день — до теплого літа; дощить — чекайте на дощовий серпень; вранці побачити веселку — будуть короткочасні дощі; велика роса — до гарної погоди вдень; метушаться комахи та бджоли — чекайте на спеку; замовкли птахи — буде зміна погоди.

21 червня носило назву Сонцеворот. У давньослов’янській традиції цей день вважався переломним моментом року, адже сонце стоїть на найвищій точці. Говорили "Сонце повертає на зиму, а літо — на спеку".

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