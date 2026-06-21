Інтерфакс-Україна
Події
06:39 21.06.2026

Прем'єр Британії в понеділок збирається заявити про відставку – ЗМІ

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається оголосить про відставку в понеділок, також має намір представити чіткий графік свого звільнення, передає агентство Reuters.

За інформацією видання, Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим.

Такого висновку він дійшов після низки розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок.

У виданні зазначається, що наразі прем'єр-міністр обговорює це питання зі своєю дружиною в офіційній заміській резиденції Чекерс, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Однак високопоставлені представники Лейбористської партії очікують, що чітка заява щодо його майбутнього пролунає вже у понеділок.

Джерело: https://www.reuters.com/world/uk/uk-pm-starmer-expected-resign-monday-set-out-orderly-exit-observer-newspaper-2026-06-20/

Теги: #стармер #відставка #британія

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