Інтерфакс-Україна
Події
05:16 21.06.2026

Армія РФ з ночі атакувала громади Сумської області, постраждали 10 людей

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Російські війська атакували громади Сумської області, постраждали 10 людей, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Із ночі й протягом доби росіяни атакують громади Сумщини. Внаслідок ударів постраждали 10 цивільних. Останніми днями фіксуємо зростання інтенсивності ударів керованими авіабомбами по околицях обласного центру", – написав він у Телеграм.

За його словами, не припиняються й дронові атаки – під ударами прикордонні та інші громади області.

Зокрема, в Сумах близько 16:00 внаслідок ударів КАБ по околицях обласного центру загинув цивільний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. Травми не важкі. Госпіталізована 75-річна жінка, загрози її життю немає.

Також до медиків звернулася жінка з 3-річною дитиною. Під час вибуху мати закрила собою дитину і дівчинка травмувала кінцівку. Дитину оглянули лікарі, надали допомогу, вона лікуватиметься вдома.

Ще одна жінка постраждала під час атаки ворожих безпілотників на території Сумської громади – у момент збиття БпЛА вона перебувала на відкритій місцевості.

У Тростянецькій громаді внаслідок атаки російського БпЛА по транспорту постраждали дві жінки. Лікуються амбулаторно. У Зноб-Новгородській на автошляху російський БпЛА поцілив у цивільне авто. Постраждав водій, йому надають необхідну допомогу. Травми не важкі. У Великописарівській ворог скинув вибухівку з дрона. Внаслідок вибуху постраждав місцевий житель. Наразі він у лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2637

Теги: #сумська #постраждалі #атаки

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