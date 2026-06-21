Армія РФ з ночі атакувала громади Сумської області, постраждали 10 людей

Російські війська атакували громади Сумської області, постраждали 10 людей, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Із ночі й протягом доби росіяни атакують громади Сумщини. Внаслідок ударів постраждали 10 цивільних. Останніми днями фіксуємо зростання інтенсивності ударів керованими авіабомбами по околицях обласного центру", – написав він у Телеграм.

За його словами, не припиняються й дронові атаки – під ударами прикордонні та інші громади області.

Зокрема, в Сумах близько 16:00 внаслідок ударів КАБ по околицях обласного центру загинув цивільний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. Травми не важкі. Госпіталізована 75-річна жінка, загрози її життю немає.

Також до медиків звернулася жінка з 3-річною дитиною. Під час вибуху мати закрила собою дитину і дівчинка травмувала кінцівку. Дитину оглянули лікарі, надали допомогу, вона лікуватиметься вдома.

Ще одна жінка постраждала під час атаки ворожих безпілотників на території Сумської громади – у момент збиття БпЛА вона перебувала на відкритій місцевості.

У Тростянецькій громаді внаслідок атаки російського БпЛА по транспорту постраждали дві жінки. Лікуються амбулаторно. У Зноб-Новгородській на автошляху російський БпЛА поцілив у цивільне авто. Постраждав водій, йому надають необхідну допомогу. Травми не важкі. У Великописарівській ворог скинув вибухівку з дрона. Внаслідок вибуху постраждав місцевий житель. Наразі він у лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2637