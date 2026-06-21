Інтерфакс-Україна
Події
03:41 21.06.2026

Трамп: США не запроваджуватимуть мита в Ормузькій протоці протягом 60 днів дії перемир'я

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Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ормузькій протоці не діятимуть мита протягом 60-денного періоду перемир'я, а також після його завершення за умови, що угода буде укладена.

"В Ормузькій протоці не буде платних проїздів протягом 60 днів у період припинення вогню, і не буде платних проїздів після закінчення цього 60-денного періоду, якщо тільки вони не будуть введені Сполученими Штатами Америки, якщо угода не буде завершена, Сходу з метою як минулої, так і нинішньої та майбутньої компенсації витрат", – написав він у Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116784032456610294

Теги: #ормуз #трамп #проїзд #сша

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