Інтерфакс-Україна
Події
02:43 21.06.2026

На фронті відбулось 157 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

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Російські війська від початку доби 157 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 157 бойових зіткнень. Противник здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6373 дрони-камікадзе та здійснив 1843 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. Ворог здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів біля Ізбицького та Зибиного. Три боєзіткнення тривають.

На куп'янському напрямку ворог три рази атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік Ківшарівки, Куп'янська-Вузлового. Одне боєзіткнення триває.

Для просування на лиманському напрямку загарбники здійснили 11 спроб, які українські військові відбили в районах Шийківки, Ольгівки, Новоселівки, Дробишевого, Дерилового та Лиману.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 13 спроб загарбників йти вперед поблизу Кривої Луки, Калеників, Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на краматорському напрямку, де ворог намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Тихонівка.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в бік Костянтинівки.

Усього 23 атаки здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Дорожнє та в бік Білицького, Кучерового Яру, Шахового, Новопавлівки, Філії, Торецького, Родинського, Новогришиного, Гулівого, Мирного, Сергіївки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів та 21 – поранено; знищено один танк, одну самохідну артилерійську установку, шість одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено шість артилерійських систем, три одиниці автомобільної техніки та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог двічі намагався просуватись в районах Піддубного та Тернового.

Шістнадцять атак окупантів відбулося на гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне та в бік Добропілля, Рибного, Гіркого, Воздвижівки, Оленокостянтинівки. Два боєзіткнення тривають.

На оріхівському напрямку ворог два рази штурмував позиції українських захисників у районах Кам'янського та Степногірська.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qZSeoXnGeRUoWTKe2SMmtXoGYK8aMofSYpLGynTXW2dH1fd7oMgP69sy1gnxd1xJl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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