Ескалація напруженості між Києвом і Варшавою грає на руку РФ – Косиняк-Камиш

Віцепрем'єр, голова Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ескалація напруженності відносин Києва і Варшави грає на руку РФ, як спільному ворогу.

"Безумовно те, що все йде в дуже поганому напрямку. Ескалація напруженості між союзниками вигідна лише ворогу", – написав він у соцмережі Х.

За словами Косиняка-Камиша, багато поляків зараз задаються питанням, якими будуть польсько-українські відносини.

Він зазначив, що це стосується як тих, хто підтримував нашого сусіда з початку війни та вважає це правильним. Це, ймовірно, стосується і тих, хто стверджує, що допомога не потрібна і що всі українці повинні повернутися додому.

Між тим, керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що українська сторона повністю усвідомлювала, що спроби прославляти "злочинців УПА" зустрінуть відповідну реакцію з польської сторони.

"Президент Володимир Зеленський мав усі можливості скасувати своє помилкове рішення. Протягом останніх тижнів триває активний діалог з Києвом. Українська сторона просила про такий діалог і час. Це було зустрінуто з нашою відкритістю. На жаль, це не призвело до зміни підходу української влади до питання найменування однієї зі своїх військових частин на честь так званих "героїв" УПА", – зазначив він у соцмережі Х.

Пшидач наголосив, що дипломатичний діалог має сенс, але лише якщо він призводить до позитивних результатів і лише тоді, коли обидві сторони зацікавлені. На його думку, діалог як тактика марнування часу має бути скорочений.

"І це було саме так. Польща не закриватиме очі на прославляння злочинної організації. Тисячі невинних жертв волинського геноциду ніколи не будуть забуті. Як і ніколи не буде згоди на прославляння ідеологів та виконавців цього геноциду", – підкреслив він.

Джерела: https://x.com/KosiniakKamysz/status/2068419690326573256?s=20

https://x.com/marcin_przydacz/status/2068392486935073021