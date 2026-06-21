Інтерфакс-Україна
Події
00:20 21.06.2026

Притула: "Гонор заважає дивитися за горизонт" – різка відповідь Варшаві

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Волонтер і громадський діяч Сергій Притула звернувся до польської влади на фоні загострення стосунків між Києвом і Варшавою.

"Натомість Кароль Навроцький обирає шлях відкритої конфронтації, раз по раз торпедуючи питання Волинської трагедії, шовіністично-ксенофобською риторикою в бік українських біженців, тепер він відбирає орден "Білого орла" в українського президента. Ну, ок", – написав він у соцмережі Х.

Притула застеріг, що подібна риторика матиме наслідки для позицій Польщі в Європі:

"Якщо Варшава вважає, що подібні кроки приведуть її за один стіл із тими, хто формує безпекову архітектуру Європи вже і зараз, то це дуже інфантильна поведінка. Ще трохи подібної риторики та подібних вчинків – і Польща буде вирішувати якісь питання в межах Вишеградської четвірки і не більше", – зазначив він.

Окремо Притула навів дані опитування, зокрема, що близько 60% українців підтримують ідею захисту Польщі українськими збройними силами у разі російської агресії, але попередив, що подальші звинувачення з боку Варшави можуть змінити ставлення українців.

"...для багатьох українців Польща стане як мінімум недружньою країною, як максимум – логістичним хабом, перевальцем через який зручно добиратись до Брюсселя, Берліна чи Вашингтона", – пише він.

Завершив Притула прямим закликом до польських політиків. "Трохи більше поваги, панове. І тоді спрацюємось".

Джерело: https://x.com/serhiyprytula/status/2068404109808459896?s=20

Теги: #притула #варшава #критика

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