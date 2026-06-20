Дрогері-мережа Prostor назвала передчасною інформацію про поетапне закриття з 1 липня

Інформація про поетапне закриття з 1 липня однієї з найбільших в Україні мережі магазинів косметики, товарів для догляду та побутової хімії Prostor, яку оприлюднило видання All Retail є "передчасною та поданою без офіційної позиції компанії", йдеться у повідомлені мережі ввечері у суботу у Facebook.

"Як і будь-який великий український бізнес в умовах воєнного стану та складної ринкової ситуації, компанія аналізує різні сценарії подальшої роботи мережі, включаючи оптимізацію операційної моделі, формату присутності та комерційної стратегії. Остаточні рішення щодо майбутньої моделі роботи наразі не оголошувались., – наголошується у релізі на сайті Prostor.

Зазначається, що магазини мережі продовжують обслуговувати покупців, команда виконує операційні процеси, а компанія забезпечує виконання своїх зобов'язань перед клієнтами, партнерами та співробітниками.

"Окремо просимо не поширювати неперевірену інформацію, яка може створювати необґрунтовану паніку серед покупців, співробітників і партнерів компанії. У разі ухвалення офіційних рішень PROSTOR повідомить про них публічно через власні офіційні канали комунікації", – підсумували у мережі.

Згідно з інформацією на сайті ТОВ "Нуміс" (Дніпро), яке розвиває мережу, її створення почалося у 2005 році, й наразі вона має понад 470 магазинів у 132 містах.

Згідно з даними ресурсу YouControl, у 2025 році виручка ТОВ "Нуміс" зросла на 11,8% – до 5 млрд 670,28 млн грн, а чистий збиток склав 382,90 млн грн проти 5,04 млн грн чистого прибутку роком раніше.

У першому кварталі цього року компанія скоротила виручку на 5,4% – до 1 млрд 261,46 млн грн, але отримала 6,20 млн грн чистого прибутку проти 0,43 млн грн у першому кварталі минулого року.

Власником ТОВ, за даними YouControl, є Вадим Тугай.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/198Jw1jXEJ/

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=64688735&tb=file#express-universal-file