Рішення Навроцького об'єднало президентів України попри політичні розбіжності – Стефанчук

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького безпрецедентно об'єднало президентів України, які виступили зі спільною позицією, поставивши національну гідність вище за політичні розбіжності, заявив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Несправедливе та недалекоглядне рішення президента Навроцького щодо Українського народу безпрецедентно об'єднало президентів України, які в різні часи були удостоєні ордена Білого Орла", – написав він у соцмережі Х.

За словами Стефанчука, кожен із президентів, подякувавши польському народу за підтримку, прийняв спільне рішення повернути свої відзнаки.

Стефанчук зазначив, що експрезиденти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та діючий глава держави Володимир Зеленський виступили зі спільною позицією, поставивши національну гідність вище за політичні розбіжності.

"Ми можемо мати різні політичні погляди, переконання, прагнення. Але ми – Українці! Велика Нація. Нація Воїнів. Нація Честі. Нація Гідності", – зазначив Стефанчук, подякувавши партнерам за допомогу, підтримку та людяність.

Джерело: https://x.com/r_stefanchuk/status/2068418572167033094