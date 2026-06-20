Банк розвитку Ради Європи схвалив EUR140 млн для підтримки житлових програм в Україні

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила дві заявки України загальним обсягом EUR140 млн для підтримки житлових програм, ці кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій та ветеранів війни, повідомляється на сайті банку.

На підтримку реалізації компонента "Житло для ВПО" програми "єВідновлення" буде спрямовано EUR80 млн. кредитних коштів. Йдеться про підтримку на першому етапі ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Кошти надходитимуть двома траншами: перші EUR40 млнУкраїна очікує отримати вже у вересні 2026 року, ще EUR40 млн – у 2027 році. Залучення ресурсу дозволить додатково забезпечити фінансування близько 2 тисяч житлових ваучерів для придбання власного житла.

"Маємо працюючий механізм підтримки людей, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Перший етап програми показав високий попит і реальний результат – тисячі родин уже придбали нове житло за допомогою житлових ваучерів. Тому надзвичайно важливо, що Україна отримала підтримку подальшого фінансування програми. Вдячний Банку розвитку Ради Європи та особисто його Голові Карло Монтічеллі за підтримку", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ще EUR60 млн кредиту від БРРЄ буде спрямовано на програму забезпечення житлом ветеранів війни. Кошти будуть використані для фінансування довгострокових пільгових іпотечних кредитів. Реалізація програми відбуватиметься у співпраці з державними органами влади, а адмініструватиме її Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Очікується, що це дозволить надати близько 1,5 тис кредитів, з яких понад 1,1 тис будуть профінансовані безпосередньо за рахунок коштів позики, а ще понад 450 – завдяки револьверному механізму фінансування.

Схвалені рішення стали також результатом домовленостей, досягнутих під час Конференції з питань відновлення України у Римі у 2025 році. Тоді віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба звернувся до Голови Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі з пропозицією підтримати перший етап програми забезпечення житлом ВПО з тимчасово окупованих територій, а також розглянути можливість запуску окремої програми житлової підтримки ветеранів.

Джерело: https://mindev.gov.ua/news/bank-rozvytku-rady-ievropy-skhvalyv-140-mln-dlia-pidtrymky-zhytlovykh-prohram-v-ukraini

https://coebank.org/en/news-and-publications/news/ceb-approves-fourteen-loans-totalling-1-2-billion-euros/