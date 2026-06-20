Інтерфакс-Україна
Події
22:28 20.06.2026

Сибіга подякував полякам за підтримку України та закликав не допустити ескалації

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною, та висловив упевненість, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини.

"Я хочу подякувати кожному громадянину Польщі, який зайняв чітку позицію проти ескалації напруженості з Україною. Ми повністю віддані цьому ж підходу. Ми бачимо вас і глибоко цінуємо вашу підтримку. Для багатьох українців це дає надію на майбутнє наших добросусідських відносин", – написав він у соцмережі Х в суботу ввечері.

За словами міністра, багато українців поділяють ці самі почуття до польського народу, незалежно від будь-якої політичної напруженості.

"Наші народи мудрі; ми завжди можемо знайти вихід зі складної ситуації. Нас пов'язує складна історія, спільне майбутнє та загроза нашого віковічного ворога – Москви", – підкреслив він.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2068413728920379587

Теги: #польща #вдячність #сибіга

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