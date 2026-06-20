Інтерфакс-Україна
Події
22:20 20.06.2026

Пожежа спалахнула на поштовому терміналі у передмісті Харкова через ворожий удар, без постраждалих – ДСНС

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Пожежа спалахнула на поштовому терміналі у передмісті Харкова через ворожий удар, без постраждалих – ДСНС
Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv/23545

Удар російських дронів спровокував пожежу на території поштового терміналу в передмісті Харкова, коли на місце прибули підрозділи ДСНС, російські військові завдали повторних ударів БпЛА.

"Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об'єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 кв. м. Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожежі попри ризик нових ударів. Постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/23545

Теги: #харків #пошта #удар

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