Порошенко теж відмовився від ордена Білого Орла та закликав шукати вихід із кризи у відносинах з Польщею

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/11/26/poroshenko-12/

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко теж заявив про відмову від польського ордену Білого Орла та вважає помилкою рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення цієї відзнаки діючого президента України Володимира Зеленського.

"Я прийняв рішення відмовитися від ордену Білого орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося", – сказано в заяві Порошенка у Facebook.

Порошенко зазначив, що вважає помилковим рішення президента Польщі Кароля Навроцького і несправедливим по відношенню до народу України.

"Не випадково його вже привітав Медведєв. Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею", – зазначив політик.

За його словами, у випадку Зеленського, і в його випадку нагороджували не глав держави, а українців, військових, які боронять Україну, Польщу і всю Європу.

Порошенко наголосив, "якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Президент Польщі теж. Поки не стало запізно!".

"Це слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Переможцем у війні за історію та ордени може стати лише Москва", – думка міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Згоден з обома, бо в десятку", – пише він.

Водночас Порошенко зазначив, що незмінною залишається його вдячність Польщі за підтримку України та українців у важкі часи.

"Незмінною залишається моя глибока переконаність у стратегічній дорогоцінності українсько-польського партнерства. Незмінними залишається моя повага до своїх колег та друзів президентів Квасьнєвського, Коморовського і Дуди, прем'єра Туска, міністра закордонних справ Сікорського і решти польських політиків, з якими ми будували і продовжимо будувати міцне партнерство, я би навіть сказав союзництво", – підкреслив політик.

Він додав, що ті в Польщі, хто не пережовує історичні міфи, а вивчає історію і робить висновки з її уроків, знає, шо після того як Україна втрачає незалежність, її втрачає і Польща. Але, наголосив він, не минуле має визначати польсько-українські стосунки.

"Я не хочу щоб поляки редагували наші підручники і жодним чином не претендую на те, щоб ми українці корегували польські підручники, бо інакше нам пришлють спільний підручник із москви", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

За його словами, сьогодні варто поставити кілька чесних запитань.

"Хто довів українсько-польські відносини до ситуації, коли історичні суперечки знову почали домінувати над питаннями спільної безпеки? Хто підставив українську державу, допустивши перетворення складних сторінок історії на інструмент політичної конфронтації? Хто не побачив або не захотів побачити, що від цієї ескалації виграє лише одна столиця – москва?", – написав Порошенко.

За його словами, у російсько-українській війні надзвичайно важлива логістика.

"Україна щодня руйнує логістику ворога в окупованому Криму, намагаючись ускладнити постачання російської армії. Натомість росія через своїх агентів впливу, через корисних ідіотів і через старі історичні рани намагається руйнувати нашу логістику на заході – там, де проходять ключові маршрути підтримки України. Для нас Жешув – це не просто польське місто. Це один із символів міжнародної солідарності з Україною", – зазначив він.

Тому, переконаний політик, будь-яка криза між Києвом і Варшавою сьогодні – це не лише проблема дипломатії, а питання безпеки, тому її (кризу – ІФ-У) потрібно вирішувати негайно.

"Сьогодні важливо не поглиблювати конфлікт, а завершити його. Я завжди згадую слова Святого Івана Павла ІІ: "Прощаємо і просимо прощення". Саме ця формула свого часу допомогла нашим народам знайти шлях до примирення і партнерства", – зазначив він.

Порошенко запропонував вже з понеділка шукати рішення, які дозволять не поглибити нинішню кризу, а перетворити її на поштовх до нового етапу українсько-польського партнерства – чесного, дружнього, стратегічного.

"Політики можуть собі дозволити політичні жести, але дипломати мають не орденами кидатися, а долати кризу", – наголосив він.

Порошенко додав, що Польща за його президентської каденції стала і надалі має бути головним адвокатом України на шляху до членства в ЄС та НАТО.

"І зараз головне для української дипломатії зберегти це надбання, і посилити нашу внутрішню єдність у боротьбі за амбітні зовнішні цілі. Саме у цій логіці я і ухвалював своє рішення", – резюмував він.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.