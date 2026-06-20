Інтерфакс-Україна
Події
21:08 20.06.2026

Станції метро "Площа Українських Героїв" і "Палац спорту" в Києві у неділю тимчасово закриють через проведення "КиївПрайду"

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Станції метро "Площа Українських Героїв" і "Палац спорту" в Києві у неділю тимчасово закриють через проведення "КиївПрайду"

Режим роботи станцій метро Площа Українських Героїв" та "Палац спорту" в неділю, а також пересадковий вузол між ними не працюватимуть для пасажирських перевезень до завершення масових заходів, повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Завтра, 21 червня, у зв'язку з проведенням масових заходів у центральній частині столиці буде тимчасово змінено режим роботи деяких станцій метрополітену", – сказано в повідомленні.

Так, станції "Площа Українських Героїв" та "Палац спорту", а також пересадковий вузол між ними не працюватимуть для пасажирських перевезень з початку руху поїздів та до завершення масових заходів.

У КП "Київський метрополітен" зазначили, що на час обмеження поїзди слідуватимуть повз зазначені станції без зупинки.

Зміни в режимі роботи діятимуть у першій половині дня. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково, додали в пресслужбі.

Як повідомлялося, марш "КиївПрайд" відбудеться в Києві 21 червня, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

 

Теги: #київ #зміни #метро

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