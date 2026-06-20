Інтерфакс-Україна
Події
21:00 20.06.2026

Уже 11 поранених у Запоріжжі через ворожу атаку

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Уже 11 поранених у Запоріжжі через ворожу атаку
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі до 11 зросла кількість поранених через ворожу атаку, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Вже одинадцять поранених – зростає кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що російські авіабомби убили п'ять людей, зруйнували та пошкодили житлові та нежитлові будівлі. В тому числі, пошкоджені будівлі соціальної інфраструктури, а також територія кінно-спортивного клубу.

Він додав, що на місцях працюють фахівці райдержадміністрацій, щоб зафіксувати руйнування, а комунальники ліквідують наслідки атаки.

Як повідомлялося, кількість загиблих через ворожу атаку на Запоріжжя зросла до п'яти осіб, кількість постраждалих – до 10.

 

Теги: #запоріжжя #поранені #атака

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