Третій президент України Ющенко та ексміністр закордонних справ Тарасюк відмовилися від ордена Білого Орла

Від польського ордена Білого Орла відмовився третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк.

Як повідомляє речниця Ющенка Ірина Ванникова, Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського.

Вона наголосила, що ця нагорода була вручена не лише конкретній людині, а насамперед вона є знаком поваги до українського народу, який платить високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі.

За її словами, будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика, а зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті тапрацюють для перемоги в тилу.

"Я добре пам'ятаю сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни. Це були щирі сльози спокути, взаємного прощення та вшанування загиблих", – написала Ванникова у Facebook.

За словами речниці, Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення та разом вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого.

"Це був один із найяскравіших прикладів політики історичного примирення, яку разом будували Віктор Ющенко та Лех Качинський. Тоді українці та поляки разом проходили через непрості й болючі сторінки нашої спільної історії. Це були непрості розмови, але вони будувалися на взаємній повазі, чесності та бажанні зрозуміти одне одного. Саме так народжувалося справжнє примирення, повага між українцями та поляками", – зазначила вона.

Також Ванникова нагадала, як в перші місяці повномасштабного вторгнення Польща й польський народ одними з перших простягнули руку допомоги Україні, за що українці завжди будуть вдячні.

"Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь кремля", – підкреслила вона.

Єксміністр закордонних справ Тарасюк також в суботу заявив про повернення польської державної нагороди Навроцькому.

"На знак протесту проти антиукраїнської істерії президента РП Навроцького, зокрема позбавлення вищої державної нагороди РП президента В. Зеленського, вирішив повернути Великий хрест Ордена Заслуг Республіки Польща (Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP), яким був нагороджений", – написав він у Facebook.

Ексглава МЗС зазначає, що цей крок відповідає раніше здійсненому ним демаршу з приводу рішення Сейму Республіки Польща із несправедливим звинуваченням України у "геноциді" поляків.

"На знак протесту склав повноваження Голови групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща 22 липня 2016 року. Як людина, яка брала участь у відновленні відносин України з РП з 1990 року, вважаю, що нинішній Президент РП руйнує відносини стратегічного партнерства, які вибудовувалися за останні 35 років. Звісно, що в Кремлі задоволені такими діями", – підкреслив Тарасюк.

Як повідомлялося, другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма відмовився від отриманого у 1997 році польського Ордену Білого Орла. Відповідну заяву розмістила прессекретар Президентського Фонду Леоніда Кучми "Україна" Дарка Оліфер у Фейсбуці у суботу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.

19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.