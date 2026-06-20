Зеленський повідомив про нові модернізовані дрони FP, які можуть долати відстань до 3 тис. км

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові модернізовані дрони FP, які можуть долати відстань до 3тис км

"Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії, це теж нафтопереробка. Більше двох тисяч кілометрів від нашого державного кордону. Відпрацювали нові модернізовані дрони FP: тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3 тисяч кілометрів. Вдячний інженерам Fire Point", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у суботу.

Президент зазначив, що це цілком справедливі відповіді на російські удари проти України. "План українських далекобійних санкцій виконується", – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що тривають "і наші мідлстрайки – щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику".