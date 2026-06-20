Польська митниця два місяці блокує авто "Укрпошти", голова компанії відмовився від участі на URC-2026 у Гданську

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"Укрпошті" заборонено здійснювати пересилку державних нагород, таку версію вибору президентом Володимиром Зеленським "Нової пошти" для повернення Польщі ордена Білого Орла дав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський і також повідомив про блокування польською митницею авто компанії останні два місяці.

"Останні два місяці автівки "Укрпошти" блокуються польською митницею, і ми змушені об'їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину (там питань до нас немає) і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі", – написав Смілянський у Facebook у суботу.

За його словами, клієнти компанії цього не помічають, бо "Укрпошта" побудувала альтернативні шляхи через інші країни.

Смілянський додав, що через таке блокування ще місяць тому прийняв рішення не брати участі в Конференції з відновлення України URC2026, яка пройде у Гданську 25-26 червня, "ще до того, як це стало трендом", заданим Президентом".

Глава "Укрпошти" уточнив, що заборона на пересилку державних нагород не поширюється на "Нову пошту", бо це експрес-оператор.

Ще однією версією Смілянський назвав те, що доставка поштових відправлень "Укрпошти" по території Польщі відбувається через Poczta Polska, "і, можливо, були сумніви, що вони доставлять".