19:54 20.06.2026
У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp
Кількість загиблих через ворожу атаку на Запоріжжя зросла до п'яти осіб, кількість постраждалих – до 10, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Вже п'ять загиблих та десять постраждалих – збільшується кількість втрат через ворожу атаку на Запоріжжя. З-під завалів приватного будинку підняли тіло жінки. Таким чином кількість загиблих збільшилася до п'яти, "– написав він у Телеграмі у суботу
За його словами, медична допомога знадобилася десятьом людям.