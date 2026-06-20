Інтерфакс-Україна
Події
19:54 20.06.2026

У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА

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У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Кількість загиблих через ворожу атаку на Запоріжжя зросла до п'яти осіб, кількість постраждалих – до 10, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже п'ять загиблих та десять постраждалих – збільшується кількість втрат через ворожу атаку на Запоріжжя. З-під завалів приватного будинку підняли тіло жінки. Таким чином кількість загиблих збільшилася до п'яти, "– написав він у Телеграмі у суботу

За його словами, медична допомога знадобилася десятьом людям.

 

Теги: #запоріжжя #жертви #атака

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