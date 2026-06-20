Інтерфакс-Україна
Події
19:47 20.06.2026

Ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і на війну – Зеленський

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Ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і на війну – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

На території Білорусі вздовж кордону з Україною встановлене спеціальне обладнання – ретранслятори, які допомагають росіянам завдавати удари дронами по території України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі – саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. ", – сказав він у відеозверненні у суботу.

"Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що "Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі".

"На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен", – підкреслив Зеленський.

Теги: #білорусь #попередження

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