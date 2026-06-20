Зеленський попередив про загрозу масованого російського удару цієї ночі та найближчим часом

Фото: https://www.president.gov.ua/

Росіяни підготувались до чергового масованого удару по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський та попросив бути уважнішими до повітряних тривог сьогодні та найближчим часом.

"Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до масованого удару. Будь ласка, бережіть себе", – сказав він у вечірньому зверненні у суботу.

Зеленський наголосив, що росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості – усе давно у них на столі.

"Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром", – зазначив президент України.