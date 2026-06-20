Інтерфакс-Україна
Події
19:31 20.06.2026

Дев'ять людей зазнали поранень через ворожі обстріли на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

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Дев'ять людей зазнали поранень через ворожі обстріли на Дніпропетровщині у суботу – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти станом на 18:30 понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, дев'ятеро людей дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Дев'ятеро людей дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та ракетою", – написав він у Телеграмі у суботу

За даними ОВА, у Губиниській громаді Самарівського району горіла адмінбудівля. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждали четверо людей. Чоловік 51 року та жінки 36 і 65 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 37-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мозолевська і Покровська громади. Зайнялися поле з пшеницею та автівки. Понівечені підприємство, триповерхівка, аптека, кіоск. Постраждали п'ятеро людей.

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджені мікроавтобус та інфраструктура.

Атакували росіяни і Павлоград та Миколаївську громаду Синельниківського району.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріл

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