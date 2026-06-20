Інтерфакс-Україна
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19:18 20.06.2026

Другий президент України Кучма відмовився від отриманого у 1997 році польського Ордена Білого Орла – заява

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Другий президент України Кучма відмовився від отриманого у 1997 році польського Ордена Білого Орла – заява

Другий президент України (1994 – 2005рр.) Леонід Кучма відмовився від отриманого у 1997 році польського Ордена Білого Орла. Відповідну заяву розмістила речниця Президентського Фонду Леоніда Кучми "Україна" Дарка Оліфер.

"У зв'язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році", – йдеться у заяві Кучми.

Другий президент України наголосив, що протягом всього свого президентства вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із своїх головних пріоритетів.

"Разом з моїм колегою Алєксандром Квасьнєвським ми докладали максимум зусиль для цього. Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про їхнє примирення. Прощаємо і просимо прощення – саме цей принцип ми з президентом Квасьнєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого", йдеться у документі.

Кучма зазначив, що протягом десятиліть цей принцип працював. "Справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Її підтвердженням є та неоціненна допомога, яку Польща надавала Україні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ. І я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це", – наголосив він.

"Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати", – впевнений Другий президент України.

"Я вірю у те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Але сьогодні я відчуваю сум і тривогу. Одна справа – коли нападає ворог. Зовсім інша – коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше – якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека", – додав він.

"Ми маємо пам'ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну, теперішню загрозу імперської сили на Сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи та не приховує намірів спробувати зробити це знову", – написав Кучма.

"Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше. Політики обох країн мають усвідомлювати це. Я сподіваюся на їхню мудрість", – наголосив Другий президент України

З українських президентів такий орден свого часу також отримали четвертий та п'ятий президенти України Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Теги: #кучма #орел #заява #орден

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