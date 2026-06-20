ЗАЕС удвадцяте була у блекауті, який тривав кілька годин, – Енергоатом

Запорізька АЕС через російські атаки у суботу вдень знову втратила зовнішнє електропостачання на кілька годин, це вже 20-й такий блекаут після окупації станції російськими військами у 2022 році та восьмий – з початку цього року, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Через відключення повітряної лінії електропередачі "ЗаТЕС – Феросплавна 1" ЗАЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на забезпечення власних потреб від дизель-генераторів. О 17:50 зовнішнє енергозабезпечення … відновлено", – йдеться у інформації "Енергоатому" у Телеграм.

Згідно з нею, наразі власні потреби станції забезпечуються від повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ.

У НАЕК наголосили, що кожен подібний інцидент створює ризики для ядерної та радіаційної безпеки України та всієї Європи і що повернення станції під контроль України та її легітимного оператора "Енергоатом" є єдиним способом забезпечити стабільну роботу найбільшого в Європі атомного об’єкта.

Тим часом, як зазначається у дописі МАГАТЕ у соціальній мережі Х у суботу, "тривають ремонтні роботи на головній лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ, яка була відключена протягом останніх трьох місяців, у рамках локального перемир'я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ, а також під наглядом його експертних груп по обидва боки річки Дніпро".

"Остання втрата зовнішнього електропостачання підкреслює життєво важливе значення зміцнення підключення ЗАЕС до електромережі в рамках зусиль, спрямованих на запобігання ядерній аварії", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, висловлювання якого наводиться у дописі МАГАТЕ.