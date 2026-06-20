Інтерфакс-Україна
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18:44 20.06.2026

20-й блекаут: через російські атаки ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання – Міненерго України

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20-й блекаут: через російські атаки ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання – Міненерго України

Запорізька АЕС у 20-й раз від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання – через військові дії окупантів станція втратила постачання від лінії електропередачі "Феросплавна-1", повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"Сьогодні Запорізька АЕС удвадцяте від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання. Через військові дії російської федерації станція втратила постачання від лінії електропередачі "Феросплавна-1" (330 кВ)", – йдеться у повідомленні Міненерго у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що після інциденту аварійні дизель-генератори автоматично запустилися, щоб забезпечити резервне електропостачання для охолодження активної зони реактора та підтримання інших життєво важливих функцій ядерної безпеки на об’єкті.

"Міністерство енергетики України вкотре наголошує, що своїми військовими діями в Україні, зокрема навколо ЗАЕС, росія створює загрози для глобальної ядерної безпеки. Єдиним способом уникнути катастрофи на найбільшій у Європі АЕС є повна демілітаризація станції та передача її під повний контроль ліцензованого українського оператора", – йдеться у повідомленні.

Теги: #блекаут #заес

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