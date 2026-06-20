Інтерфакс-Україна
Події
18:38 20.06.2026

Кількість постраждалих у Херсонській області через ворожі атаки зросла до семи людей – прокуратура

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Кількість постраждалих у Херсонській області через ворожі атаки зросла до семи людей – прокуратура

Кількість постраждалих через атаки ворога на Херсонщині зросла до семи людей, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 20 червня 2026 року армія рф здійснювала обстріли Херсонщини артилерію, мінометами та БпЛА. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинула людина, ще сім – отримали поранення", – йдеться у повідомленні облпрокуратури у суботу.

Так, у селі Чайчине вдень від атаки за допомогою дронів загинув 41-річний чоловік. Водночас ще двоє людей дістали травм. Ще п’ять цивільних постраждалі від російських БпЛА у Зеленівці та Киселівці. Крім того, пошкоджено приватні будинки та автотранспорт.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та двох постраждалих.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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