Запоріжжя: 9 ударів КАБами, відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих

Фото: Запорізька ОВА

Кількість загиблих через ворожу атаку на Запоріжжя зросла до чотирьох людей, кількість постраждалих – до шістьох, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, четверо людей загинули. Ще шестеро отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", – написав він у Телеграмі у суботу

За словами Федорова, попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру.