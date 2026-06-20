Інтерфакс-Україна
Події
18:27 20.06.2026

Запоріжжя: 9 ударів КАБами, відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих

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Запоріжжя: 9 ударів КАБами, відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих
Фото: Запорізька ОВА

Кількість загиблих через ворожу атаку на Запоріжжя зросла до чотирьох людей, кількість постраждалих – до шістьох, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, четверо людей загинули. Ще шестеро отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", – написав він у Телеграмі у суботу

За словами Федорова, попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру.

Теги: #запоріжжя #каби #жертви

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